У «Дії» можна буде розлучитися. Коли зʼявиться ця послуга

З 2026 року в «Дії» можна буде розлучитися — послугою зможуть користуватися подружжя, які не мають неповнолітніх дітей. Такі зміни ухвалив сьогодні Кабінет Міністрів.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Раніше процедура розлучення вимагала кількох відвідувань ДРАЦС і паперових документів. Тепер цей процес стане простішим.

Після подання заяви на розлучення «Дія» автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб розвірвуть. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу буде в застосунку.