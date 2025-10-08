Швейцарія обмежить статус захисту для українців із семи західних областей

Новини

Швейцарія вирішила з 1 листопада обмежити надання статусу захисту (Status S) для українських біженців, що походять із семи західних областей України.

Про це пише SRF.

Швейцарський уряд і надалі надаватиме українцям статус захисту. Проте парламент Швейцарії вимагав розрізняти регіони України, повернення до яких вважається прийнятним, і ті, куди повернення є неприйнятним.

Уряд погодився виконати цю вимогу, тож відтепер рішення про надання статусу S ухвалюватимуть з урахуванням регіону походження заявника.

За оцінкою уряду, повернення українців прийнятне до таких регіонів: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Серед біженців, які наразі мають статус S у Швейцарії, лише трохи більше 10% походять із цих регіонів.

Державний секретаріат з питань міграції (SEM) і надалі розглядатиме кожну заяву окремо. Якщо SEM відхиляє прохання про захист через те, що людина походить із регіону, повернення до якого вважається можливим, то таку людину депортують.

Якщо ж у конкретному випадку виконання такого рішення виявиться юридично неможливим або індивідуально неприйнятним, людину тимчасово залишать у Швейцарії.

Українці, яким більше не надаватимуть статус S за новими правилами, можуть подати заяву про надання притулку або переїхати до країни ЄС, де таких обмежень немає, заявили в уряді Швейцарії.