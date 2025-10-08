Reuters: Документ про відмову ЄС від російського газу і нафти мають затвердити 20 жовтня

Новини

Getty Images / «Бабель»

Посли Європейського Союзу 8 жовтня домовилися передати документ про відмову від російської нафти та газу до 2028 року своїм міністрам. Відповідний закон мають затвердити 20 жовтня.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Дипломати заявили, що майже всі країни ЄС висловили підтримку цим планам, що свідчить про те, що закон легко ухвалять, попри критику з боку Угорщини та Словаччини.

Для того щоб ухвалити цей закон, не потрібна одностайна підтримка країн ЄС. Тут діє правило кваліфікованої більшості, де рішення мають ухвалити 55% від усіх країн-членів.

Зараз ще тривають перемовини про технічні зміни документа. Одне з питань, яке не вирішили, — чи має експорт скрапленого газу до Європи проходити попереднє погодження, а після прибуття в порти ЄС — перевірку його походження, щоб підтвердити, що він не російський.

Франція та Італія підтримують план, але хочуть, щоб влада попередньо погоджувала поставки (якщо це можна зробити швидко), або перевіряла вже після прибуття в ЄС, щоб гарантувати дотримання заборони.

Такі країни, як Угорщина, Франція та Бельгія, досі імпортують російський газ, на який припадає 12% імпорту газу до ЄС, у порівнянні з 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Закон зобовʼяже Угорщину та Словаччину — дві країни, які досі імпортують російську нафту — розробити національні плани щодо припинення цього імпорту до 2028 року.