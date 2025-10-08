У Києві затримали громадянина Молдови — підозрюють у підпалі обладнання «Укрзалізниці» на замовлення спецслужб РФ

Новини

Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у тому, що у березні він на завдання російських спецслужб підпалив дві релейні шафи «Укрзалізниці».

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, чоловік діяв за вказівкою куратора з нікнеймом «Оператор». Той дав йому завдання знищити дві релейні шафи вхідних світлофорів на залізничних шляхах «Укрзалізниці», підпаливши їх. За це йому пообіцяли заплатити через криптогаманець.

Під час обшуку в підозрюваного знайшли близько 100 грамів кокаїну, шкіряні мішечки та зіп-пакети, які він використовував для фасування наркотиків. Речовину відправили на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України).