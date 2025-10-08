Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених за розробку металоорганічних каркасів

Новини

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2025 року стали Сісуму Кітагава, Річард Робсон і Омар М. Ягі. Вони отримали нагороду за створення металоорганічних каркасів, нової форми молекулярної архітектури.

Про це повідомив Нобелівський комітет у середу, 8 жовтня.

Вчені створили особливі матеріали, схожі на крихітні губки, які можуть «вбирати» гази та інші речовини. Вони складаються з металів і органічних сполук, зʼєднаних у міцну сітку із безліччю порожнин. Завдяки цим порожнинам такі матеріали можуть утримувати або пропускати певні молекули.

Металоорганічні каркаси можна використовувати, наприклад, щоб збирати воду з повітря в пустелі, уловлювати вуглекислий газ, зберігати токсичні речовини чи пришвидшувати хімічні реакції.

«Ці матеріали відкривають раніше неможливі способи створювати речовини з потрібними властивостями», — пояснив голова Нобелівського комітету з хімії Гайнер Лінке.

Перші зразки таких каркасів зʼявилися ще в 1989 році. Згодом Сісуму Кітагава і Омар Ягі вдосконалили технологію, зробивши її стабільною і керованою. Тепер на основі їхніх ідей хіміки створили вже десятки тисяч подібних матеріалів, здатних допомогти очищати воду, зменшувати шкідливі викиди й боротися зі зміною клімату.