Рятувальники евакуювали всіх людей, що застрягли на Евересті, — це була одна з найбільших рятувальних операцій у регіоні
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Рятувальники у вівторок, 7 жовтня, допомогли всім мандрівникам, які застрягли на вихідних поблизу східного схилу Евересту в Тибеті, дістатися в безпечне місце. Це була одна з найбільших пошуково-рятувальних операцій у регіоні.
Про це пише Reuters.
Загалом евакуювали 580 туристів, а також понад 300 гідів, пастухів яків та іншого допоміжного персоналу. Вони застряли в долині Карма на висоті близько 4 200 м через снігопад, що почався ввечері 3 жовтня.
5 жовтня медіа писали, що через негоду в гірській місцевості району загинули щонайменше 82 людини. Райони Евересту тимчасово закрили для відвідування, включно з долинами Карма і Ронгшар та горою Чо-Ойю.
- Долину Карма вперше дослідили західні мандрівники століття тому. В останні роки, з розвитком регіону Евересту в Тибеті як важливої туристичної принади, цей район приваблює дедалі більше відвідувачів. Минулого року регіон Евересту відвідали понад 540 тисяч туристів, що стало рекордом.