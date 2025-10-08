Рятувальники евакуювали всіх людей, що застрягли на Евересті, — це була одна з найбільших рятувальних операцій у регіоні

Новини

Рятувальники у вівторок, 7 жовтня, допомогли всім мандрівникам, які застрягли на вихідних поблизу східного схилу Евересту в Тибеті, дістатися в безпечне місце. Це була одна з найбільших пошуково-рятувальних операцій у регіоні.

Про це пише Reuters.

Загалом евакуювали 580 туристів, а також понад 300 гідів, пастухів яків та іншого допоміжного персоналу. Вони застряли в долині Карма на висоті близько 4 200 м через снігопад, що почався ввечері 3 жовтня.

5 жовтня медіа писали, що через негоду в гірській місцевості району загинули щонайменше 82 людини. Райони Евересту тимчасово закрили для відвідування, включно з долинами Карма і Ронгшар та горою Чо-Ойю.