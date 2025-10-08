Країни Заходу не готові воювати з Росією за Україну, але є альтернатива. Світові медіа про війну 7 жовтня

Новини

«Бабель»

Після більш ніж десяти років російсько-української війни країни Заходу не готові воювати з Росією напряму, тож гарантії на кшталт 5 статті Статуту НАТО є радше політичними ілюзіями, ніж реальними зобов’язаннями, пише Foreign Affairs. Натомість автори статті, політолог однієї з провідних американських аналітичних установ RAND, фахівець з питань Євразії Самюел Чарап та директор програми США в Європейській Раді з міжнародних відносин Джеремі Шапіро, пропонують альтернативу — так званий механізм snapback, систему автоматичного реагування у випадку, якщо Росія знову порушить умови перемир’я.

Ідеться не про військове втручання, а про швидкі та злагоджені дії союзників — відновлення чи посилення санкцій проти Росії, а для України — про активізацію фінансової допомоги й постачання зброї. Якщо Росія знову нападе, Москва одразу має отримати повне повернення всіх обмежень, які діяли в ході гарячої фази війни, відключення від SWIFT, заборону на експорт технологій і нові санкції проти її партнерів. У разі агресії союзники мають передати Україні ракети ATACMS і Storm Shadow, бойові літаки, а також дозволяють використовувати західну зброю проти військових цілей у Росії. Щоб зберегти стабільність, автори пропонують створити постійний фонд G7 — він має фінансувати відбудову України у мирний час і відразу переходити на воєнні витрати, щойно почнуться бойові дії.

США та ЄС мають закріпити ці гарантії в законах, щоб вони набували чинності автоматично, без політичних суперечок і затримок. Така система дасть Україні не символічну, а справжню підтримку — впевненість, що у разі вторгнення Захід одразу стане на її бік навіть без прямої участі у війні, підкреслюють автори.

Читайте також матеріал The New York Times про те, що в Україні внутрішні аудити виявили серйозні проблеми з прозорістю державних оборонних закупівель. Видання ознайомилося з ними й каже, що перевірки показали десятки випадків, коли Міністерство оборони укладало контракти з компаніями, які пропонували вищі ціни, ніж конкуренти, без чітких пояснень цього.

