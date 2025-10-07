Відома співачка з Вʼєтнаму без дозволу співає перекладені пісні Руслани і Тіни Кароль

Новини

Скриншот з відео з You-Tube-каналу Хо Куїнь Хуонг

Одна з найвідоміших поп-виконавиць Вʼєтнаму Хо Куїнь Хуонг переклала пісні українських співачок Руслани та Тіни Кароль і протягом кількох років виконує їх на своїх концертах.

Про це стало відомо з відео концертів Хо Куїнь Хуонг, завантажених на її ютуб-каналі, повідомляє «Суспільне.Культура».

Зокрема, вʼєтнамська виконавиця переспівала хіт Тіни Кароль «Пупсик». Сингл вийшов ще у 2006 році та увійшов до першого мініальбому української співачки «Ноченька» («Ніченька»).

Тіна Кароль вже відреагувала на інцидент в інстаграмі. Вона зазначила, що таке виконання порушує авторські права. Співачка тепер шукає міжнародного юриста з інтелектуальної власності.

Крім того, Хо Куїнь Хуонг виконує перекладену пісню Руслани Лижичко «Дикі танці», з якою співачка перемогла на «Євробаченні-2004». Українська артистка поки не коментувала ситуацію.

Варто зазначити, що ролики на ютуб-каналі вʼєтнамської артистки були завантажені ще 12 років тому. Зокрема, hromadske звернуло увагу, що в одному з концертних записів від 2013 року співачка зазначена композитором і виконавицею версії «Пупсика», яку вона назвала «Honey 2».