Зеленський: У прифронтових громадах буде мораторій на відключення від енергозабезпечення

Новини

Уже є рішення про те, що в прифронтових громадах буде мораторій на відключення від енергозабезпечення.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський після наради з премʼєр-міністром Юлією Свириденко.

«Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше», — написав глава держави.

Серед іншого — уряд виділив 1,5 мільярда гривень прифронтовим регіонам для захисту обʼєктів енергетики. Зараз є сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, його збільшуватимуть.

Як розповів Зеленський, найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.