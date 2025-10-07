Меркель звинуватила Польщу і держави Балтії в повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Країни відповіли

Новини

Getty Images / «Бабель»

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що країни Балтії та Польща фактично ускладнили підготовку до стримування повномасштабної агресії Росії проти України.

Про це вона сказала в інтервʼю угорському ресурсу Partizán.

Меркель, яка особисто брала участь у підписанні Мінських угод, зазначила, що хоча ця угода «була далеко не ідеальною» і «ніколи не виконувалася належним чином», у період з 2015 по 2021 рік вона «призвела до заспокоєння» напруженої ситуації на сході України та дозволила Києву «набратися сил» і «стати іншою країною».

За словами колишньої канцлерки, у червні 2021 року вона «відчула, що лідер РФ Володимир Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно». Тоді Меркель намагалася ініціювати новий формат переговорів разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб ЄС міг вести пряму комунікацію з Москвою.

«Деякі країни не підтримали цю ініціативу. Це були насамперед країни Балтії, але й Польща була проти», — скаржиться Меркель. За її словами, ці держави побоювалися, що «ми не маємо спільної політики щодо Росії».

«Тоді ми повинні були працювати над тим, щоб мати спільну позицію. У будь-якому разі, новий формат переговорів не відбувся. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна», — розповіла вона.

Колишній премʼєр-міністр Латвії Крішʼяніс Каріньш відреагував на ці слова, заявивши, що Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини в період, коли «панувала віра в те, що якщо ми поводимося належним чином, Путін теж поводитиметься належним чином», хоча події «чітко показали протилежне».

«Путін діє так, як діє, і єдині варіанти для Заходу — це або підкоритися, або чинити опір. Дивно, що колишній канцлер Німеччини сказав щось подібне сьогодні, коли всім мало б бути очевидно, який режим являє собою Росія. Я радий, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поділяє поглядів Меркель», — сказав Каріньш.

Він додав, що «постійно повторював» Меркель, що з Путіним «не можна мати справу добросовісно», але вона вважала, що країни Балтії помиляються.

«Я добре знав про погляди Меркель, але мене дивує, що після всього, що сталося в Україні, вона досі так думає», — наголосив він.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна теж прокоментував слова Меркель. Він наголосив, що в агресії проти України винна виключно Росія.

«Війна Росії проти України обумовлена лише одним фактором — відмовою визнати розпад Радянського Союзу і невгамовними імперіалістичними амбіціями», — написав він у X.

Колишній премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький теж не лишився осторонь і написав, що Ангела Меркель «своїм необдуманим інтервʼю довела, що вона є однією з найшкідливіших для Європи німецьких політиків останнього століття».