Пентагон зняв вимогу з медіа погоджувати дані перед публікацією

Новини

David B. Gleason / Flickr

Міністерство оборони США 6 жовтня послабило та уточнило свої нові обмеження щодо доступу преси до Пентагону. Цьому передували два тижні переговорів з національними новинними організаціями.

Про це пише The New York Times.

За новими правилами, журналістам, які потребують акредитації для роботи в Пентагоні, не треба буде отримувати схвалення від міністерства перед публікацією матеріалів з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.

«Члени медіа не зобов’язані подавати свої матеріали для перевірки до публікації», — йдеться в новій редакції документа. Водночас проєкт містить положення, за якими журналістів можуть визнати «загрозою безпеці» — тоді вони втратять свою акредитацію.

Медіа, які хочуть отримати доступ до Пентагону, матимуть тиждень, щоб ознайомитися з політикою та вирішити, чи підписувати її. Відмова від підписання може призвести до втрати перепусток для входу в будівлю відомства. Підписуючи документ, журналіст підтверджує, що ознайомлений із викладеними правилами та процедурами, «навіть якщо я не обов’язково погоджуюся з ними».