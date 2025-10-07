Пентагон зняв вимогу з медіа погоджувати дані перед публікацією
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
David B. Gleason / Flickr
Міністерство оборони США 6 жовтня послабило та уточнило свої нові обмеження щодо доступу преси до Пентагону. Цьому передували два тижні переговорів з національними новинними організаціями.
Про це пише The New York Times.
За новими правилами, журналістам, які потребують акредитації для роботи в Пентагоні, не треба буде отримувати схвалення від міністерства перед публікацією матеріалів з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.
«Члени медіа не зобов’язані подавати свої матеріали для перевірки до публікації», — йдеться в новій редакції документа. Водночас проєкт містить положення, за якими журналістів можуть визнати «загрозою безпеці» — тоді вони втратять свою акредитацію.
Медіа, які хочуть отримати доступ до Пентагону, матимуть тиждень, щоб ознайомитися з політикою та вирішити, чи підписувати її. Відмова від підписання може призвести до втрати перепусток для входу в будівлю відомства. Підписуючи документ, журналіст підтверджує, що ознайомлений із викладеними правилами та процедурами, «навіть якщо я не обов’язково погоджуюся з ними».
- Журналісти Пентагону мали доступ до будівлі Міноборони протягом десятиліть, однак міністр оборони Піт Гегсет обмежив цей привілей за вісім місяців після свого призначення. Наприкінці січня у приміщеннях Пентагону прибрали робочі місця чотирьох видань — The New York Times, NBC News, Politico та National Public Radio, хоча їхнім журналістам досі дозволено працювати в його будівлі.
- У травні меморандум Гегсета заборонив журналістам перебувати в ключових зонах, зокрема біля кабінету міністра, без офіційного супроводу. На той час рада Асоціації преси Пентагону заявила, що цей крок «виглядає як прямий напад на свободу преси та право американців знати, чим займається їхня армія».
- У вересні медіа писали, що Пентагон зобовʼязав акредитованих кореспондентів погоджувати публікацію будь-якої отриманої у відомстві інформації .