Керівника апарату КМДА відправили під домашній арешт і відсторонили від посади. Усе через «відрядження» у Флоренцію та Барселону

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Zagumennyi Dmitriy / Facebook

Керівника апарату Київської міської державної адміністрації суд відсторонив від посади та відправив під цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві не називають імені фігуранта, але цю посаду обіймає Дмитро Загуменний.

Термін дії запобіжного заходу і відсторонення від посади — до 28 листопада.

Посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Ідеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024-му.

Дії чиновника кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

Сам Загуменний рішення про домашній арешт називав рішення «спробою блокувати роботу апарату КМДА». Він заявив, що всі звинувачення ґрунтуються на відповіді організації, яка не існувала на момент його відрядження.