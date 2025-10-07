Керівника апарату КМДА відправили під домашній арешт і відсторонили від посади. Усе через «відрядження» у Флоренцію та Барселону

Новини

Zagumennyi Dmitriy / Facebook

Керівника апарату Київської міської державної адміністрації суд відсторонив від посади та відправив під цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У відомстві не називають імені фігуранта, але цю посаду обіймає Дмитро Загуменний.

Термін дії запобіжного заходу і відсторонення від посади — до 28 листопада.

Посадовця підозрюють у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень. Ідеться про поїздку до Барселони у 2023 році та поїздку до Флоренції у 2024-му.

Дії чиновника кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа);

ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Сам Загуменний рішення про домашній арешт називав рішення «спробою блокувати роботу апарату КМДА». Він заявив, що всі звинувачення ґрунтуються на відповіді організації, яка не існувала на момент його відрядження.