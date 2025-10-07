Росіяни атакували низку регіонів України. У Сумах частково зникло світло, у Херсоні є загиблий та постраждалі

Новини

У ніч проти 7 жовтня армія Росії атакувала низку українських регіонів, зокрема Харків, Херсон, Полтавщину. Під ранок вибухи пролунали й в Сумах.

По Харкову росіяни вдарили пізно ввечері 6 жовтня дронами Shahed. Відомо про щонайменше 25 ударів, усі — по Немишлянському району.

У ДСНС повідомили про руйнування і пожежу на території цивільного підприємства. Про постраждалих не повідомляли.

На Полтавщині російські дрони вночі влучили в обʼєкти цивільної інфраструктури. Сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджень зазнали житловий будинок і господарча споруда.

Також постраждав рухомий склад залізниці та енергетичний обʼєкт. Без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів.

У Херсоні опівночі під обстрілом був Корабельний район. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.

Також до лікарні доставили трьох жінок 51, 18 та 69 років — у них контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

Вранці росіяни повторно атакували Херсон: скинули з дрона вибухівку на зупинку транспорту. Через атаку на місці загинув 65-річний чоловік. Інший чоловік 70 років отримав поранення, його забрали в лікарню.

Суми росіяни атакували дронами вранці. Росіяни поцілили в обʼєкт цивільної інфраструктури в Зарічному районі міста.

В ОВА повідомили про пошкодження в житловому секторі, а також про часткові знеструмлення. Під атаку також потрапив тролейбус, за допомогою до медиків звернулися пасажир і водійка.