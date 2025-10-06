WSJ: В Україні встановили секретні парки батарей, щоб запобігти блекаутам під час російських обстрілів

Новини

Україна створила мережу потужних акумуляторних парків, здатних підтримувати роботу енергосистеми навіть під час масованих російських атак.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про американські батарейні комплекси загальною потужністю 200 мегават, розміщені в секретних локаціях по всій країні. Вони можуть забезпечити електроенергією близько 600 тисяч домівок протягом двох годин.

За даними WSJ, вартість програми становить близько $140 мільйонів, і вона стала частиною масштабної модернізації української енергомережі. Її мета — децентралізувати систему та зробити її стійкішою до ракетних і дронових ударів.

Шість таких обʼєктів уже працюють у Києві та Дніпропетровській області, автоматично підключаючись до мережі у разі відключення теплових електростанцій чи інших джерел.

Через воєнні ризики точне місцезнаходження батарей тримають у таємниці, а для їхнього захисту створили систему прикриття засобами протиповітряної оборони.

Американська компанія Fluence, що постачила акумулятори, зазначає, що кожен блок системи є модульним і легко замінюваним, а також оснащений розширеними функціями пожежної безпеки.

«Всі розуміли, наскільки важливо було зробити це саме зараз», — сказав генеральний директор Fluence Джуліан Небреда.

Такі батарейні парки стали частиною української стратегії, яка поєднує атомну, відновлювану та резервну енергетику, щоб витримати можливі удари взимку. За словами експертів, саме такі технології допоможуть Україні пройти чергову зиму війни без масштабних блекаутів.