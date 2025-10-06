Politico: Підсанкційні російські танкери залишають нафтові плями у морях Європи

Новини

Танкери тіньового флоту РФ залишають нафтові плями поблизу берегів Європи.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Politico та некомерційної журналістської групи SourceMaterial.

За останній рік щонайменше пʼять танкерів продовжували безперешкодно плавати в європейських водах та лишати у них нафтові плями, проти двох з них Британія ввела індивідуальні санкції.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря, очищення великого розливу нафти, спричиненого таким танкером, може коштувати до €1,4 мільярда. Якщо порушника не вдасться знайти, рахунок, ймовірно, оплатять європейські платники податків.

Представник Міністерства закордонних справ Великої Британії заявив, що лідер РФ Володимир Путін використовує судна, які ігнорують основні стандарти безпеки, чим збільшує ймовірність катастрофічних розливів нафти.

«Тіньовий флот — це відчайдушна і небезпечна спроба Путіна утримати свої нафтові прибутки, забруднюючи при цьому море», — наголосив він.

За даними видання, тіньовий флот РФ налічує 1 300 суден. ЄС ввів санкції проти 444 таких суден, Велика Британія — проти 450.

Представник Єврокомісії повідомив Politico, що країни ЄС зобовʼязані «застосовувати санкції за випадки незаконного скидання забруднюючих речовин з суден».

За його словами, Брюссель також націлений на «посередників» суден тіньового флоту, зокрема нафтопереробні заводи та комерційні реєстри, і чинить «дипломатичний тиск» на відповідні держави.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Совкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У 18-му пакеті санкцій ЄС, який ухвалили 18 липня цього року, блок знизив ціни на російську нафту до $45 за барель. До рішення також приєдналась Велика Британія.