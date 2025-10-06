У Сирії пройшли перші парламентські вибори після повалення режиму Асада

Новини

У Сирії в неділю, 5 жовтня, відбулися перші парламентські вибори після повалення режиму диктатора Башара аль-Асада. Виборча комісія повідомляє, що у голосуванні взяли участь близько 6 000 виборців у регіональних колегіях.

Про це повідомляють Reuters та France 24.

Вибори проводили за непрямою системою — через спеціальні виборчі колегії, а не загальне голосування. Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа заявив, що зараз неможливо організувати прямі вибори, оскільки у великої кількості сирійців немає документів після громадянської війни.

За даними організаційного комітету, до асамблеї балотувалося понад 1 500 кандидатів, з яких лише 14% — жінки. Її обиратимуть раз на два з половиною роки. Виборці оберуть близько двох третин із 210 депутатів нового парламенту. Решту — ще 70 представників — призначить сам Шараа.

Згідно з правилами, кандидати не повинні бути «прихильниками колишнього режиму» і не повинні «пропагувати розділення країни».

За словами глави виборчої комісії Мохаммеда аль-Ахмеда, після оголошення попередніх результатів орган подасть звіт президенту, щоб той міг обрати решту членів парламенту. Кандидати також матимуть змогу подати заперечення.

Хоча влада називає вибори першим кроком до «інклюзивного уряду», критики сумніваються в їхній прозорості. Правозахисні організації критикують процес відбору, заявляючи, що він зосереджує владу в руках Шараа і не забезпечує представництво етнічних та релігійних меншин країни. Голосування не проводили у трьох провінціях, де проживають етнічні та релігійні меншини — 19 місць у парламенті залишаться там вакантними до пізнішого часу.