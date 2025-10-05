Майже 1 000 людей опинилися в пастці на Евересті через хуртовину

Новини

У таборах відпочинку на східному схилі Евересту в Тибеті близько 1 000 людей опинилися заблокованими через хуртовину.

Про це пише Reuters.

Сотні місцевих жителів і рятувальних команд розчищали сніг, що блокував доступ до району, який розташований на висоті понад 4 900 метрів. Деяких туристів уже зняли з гори.

Снігопад почався ввечері в п’ятницю, 3 жовтня, і тривав протягом суботи. Через це туристичні фірми призупинили продаж квитків, а влада заборонила в’їзд до Евересту.

На іншому боці кордону, у Непалі, сильні дощі спричинили зсуви й швидкоплинні повені, які перекрили дороги, змили мости й від пʼятниці забрали життя щонайменше 47 людей, повідомила поліція.

Ще 35 людей загинули під час зсувів у східному районі Ілам, що межує з Індією. Дев’ять людей вважаються зниклими безвісти після того, як їх змило повінню, а ще троє загинули від ударів блискавки в інших районах країни.