Біткоїн досяг нового історичного максимуму

Біткоїн у неділю, 5 жовтня, досяг рекордного рівня, піднявшись майже на 2,7% — до $125 245.

Про це повідомило агентство Reuters.

Попередній рекорд біткоїна — $124 480 — зафіксували в середині серпня, коли його підтримували сприятливі регуляторні рішення адміністрації президента США Дональда Трампа і високий попит з боку інституційних інвесторів.

У п’ятницю, 3 жовтня, криптовалюта зростала вже восьму сесію поспіль, отримавши додатковий імпульс від підйому американських акцій і притоку коштів до біржових фондів, пов’язаних із біткоїном.

Що передувало

У березні 2025 року Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів у США. Цей резерв має формуватися з конфіскованих державою цифрових активів.

Прихильники цього кроку кажуть, що резерв виступатиме як захист від фінансової нестабільності в гіпотетичному майбутньому, коли криптовалюти замінять звичайні гроші, що випускаються центральними банками.

Критики ставлять під сумнів доцільність прив’язування фінансового майбутнього США до суто спекулятивного і вкрай нестабільного активу. Вони стверджують, що резерв є не більше ніж схемою для підвищення вартості біткоїна — і, відповідно, збагачення портфелів ранніх інвесторів.