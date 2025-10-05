Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну надбавку
Ольга Березюк
В Україні вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату 4 000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Рішення стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Інші вчителі по країні отримуватимуть доплату 2 000 гривень.
Кошти нарахують у жовтні — за період з 1 вересня цього року.
Свириденко додала, що в бюджеті на 2026 рік уряд передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%.
За даними Держстату, середня зарплата працівників сфери освіти в серпні цього року становила 14 432 грн.