Сирський заявив про стабілізацію ситуацію біля Ямполя на Донеччині — військові шукають залишки російських ДРГ

Telegram / Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військовим вдалося стабілізувати ситуацію в районі селища Ямпіль, що на Донеччині.

Про це він написав у Facebook за результатами роботи в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському і Лиманському напрямках.

На останньому, як зазначив Сирський, підрозділи Сил спецоперацій, частин Сухопутних військ ЗСУ та Нацгвардії проводять у селищі Ямпіль ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

Водночас на Добропільському напрямку українській бійці підвищують ефективність атак по місцях накопичення ворога та знищення його логістики.

За добу на цьому напрямку російські війська втратили 47 людей, 32 з них загиблими.

Загалом, за словами головкома, від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3 520 військових, із них знищені — 1 988. Також атаковано або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки.