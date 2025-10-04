Вночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів і ракети. Скільки збили

Новини

У ніч проти 4 жовтня російська армія запустила по Україні 109 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів, а також три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Шаталово. Ракети запускали з Ростовської та Воронезької областей РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 73 ворожих БпЛА на півночі та сході країни.

Три ракети і 36 ударних дронів влучили у 21 місці. Ще в чотирьох — впали уламки.