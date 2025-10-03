Українці зможуть дізнатися, хто переглядає їхні дані в реєстрах. Як саме

Новини

Міністерство цифрової трансформації

Кожен українець зможе дізнатися коли й для чого його дані переглядають у державних реєстрах. Застосунок «Дія» надсилатиме сповіщення.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Функція працюватиме разом із системою «Трембіта», яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Наприклад, при оформленні послуги державному органу потрібні дані людини. У такому разі працівник робить запит у реєстрі, який «Трембіта» зафіксує і надішле сповіщення через «Дію»: хто, коли й навіщо робив запит.

Однак «Дія» не надсилатиме сповіщення у випадках, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.