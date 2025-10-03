Напад на синагогу в Британії: одну з жертв, ймовірно, застрелила поліція

Новини

Getty Images / «Бабель»

Під час атаки на синагогу в британському Манчестері 2 жовтня поліція, ймовірно, випадково застрелила одного з двох загиблих.

Про це пише BBC з посиланням на заяву поліції Великого Манчестера.

Підозрюваний в нападі, якого застрелили поліцейські, — 35-річний громадянин Великої Британії сирійського походження Джихад аль Шамі. Він переїхав до країни ще дитиною та отримав громадянство у 2006 році. Його родина опублікувала заяву в соціальних мережах, в якій засуджує «жахливий вчинок» і зазначає, що відчуває «глибокий шок і горе».

BBCNews

За даними поліції, підозрюваний атакував прихожан синагоги на автомобілі, а потім за допомогою ножа. При цьому один із загиблих помер від вогнепального поранення. Один з трьох поранених теж отримав вогнепальне ураження, яке не загрожує його життю.

Поліція припускає, що підозрюваний не мав при собі вогнепальної зброї, а стріляли лише правоохоронці. Тож загибель і поранення двох жертв атаки могла стати випадковим наслідком їхніх дій.