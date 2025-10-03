Міністр культури Литви не відповів, чий Крим, — і тепер подає у відставку

Новини

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс оголосив, що подає у відставку після хвилі критики, викликаної його небажанням прямо відповісти на питання про належність Криму Україні.

Про це повідомляє LRT.

Під час інтерв’ю порталу Lrytas політик назвав запитання про Крим і підтримку України «провокаційними» та уникнув чіткої відповіді. Це викликалошквал засуджень у суспільстві та політичних колах.

«Це провокаційні питання, навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про Міністерство культури. Не граймо в ці ігри. Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях», — сказав Адомавічюс.

Адміністрація президента Гітанаcа Науседи заявила, що позиція Адомавічюса є «незрозумілою та неприйнятною» і ставить під сумнів його здатність залишатися на посаді міністра.

Прем’єр-міністерка Інга Ругінене пропонувала президентові звільнити Адомавічюса, однак міністр не дочекався офійного рішення і сам подав у відставку.

«Хочу щиро вибачитися перед вами. Під час гучної пресконференції в Адміністрації президента та пізніше я не завжди правильно висловлював свої думки. Розумію, що деякі мої висловлювання могли прозвучати не так, як я хотів, і могли вас образити. Я цього справді не прагнув», — написав він у Facebook.