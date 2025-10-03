Війська РФ запустили по Україні понад 400 дронів і ракет, били по енергетиці

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 3 жовтня росіяни масовано атакували Україну дронами, а також ракетами повітряного та наземного базування.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом по Україні запустили 416 цілей:

381 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера»;

сім балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

21 крилату ракету «Іскандер-К»;

сім керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основний напрямок удару — об’єкти критичної інфраструктури в Харківській і Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

За даними Повітряних сил, ППО знешкодила 320 повітряних цілей:

303 ворожих БпЛА;

12 крилатих ракет «Іскандер-К»;

пʼять керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА в 15 місцях, а також падіння уламків у шести місцях.

Через атаку РФ низка обʼєктів газовидобутку на Полтавщині зупинила роботу, повідомили в ДТЕК.