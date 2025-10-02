Побив велосипедиста та залишив його без допомоги: на Київщині затримали водія Mercedes-Benz

Новини

Facebook / Київська міська прокуратура

У четвер, 2 жовтня, у Білій Церкві на Київщині затримали водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста після зауваження щодо паркування в Києві.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, це сталося на вулиці Межигірській у Подільському районі столиці. Чоловік завдав велосипедисту три удари в обличчя, від яких той знепритомнів і впав. Після цього водій відтягнув потерпілого на узбіччя та поїхав з місця події, залишивши його без допомоги.

Раніше «Суспільне» писало, що підозрюваний водій Mercedes виявився 44-річним жителем Київської області — це Олександр Хілик, який фігурує в іншій гучній справі. Його компанію звинувачують у постачанні неякісного одягу для Тероборони та привласненні 25 мільйонів гривень. Чоловіка обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами та їхній легалізації. Справу вже передали до суду, де фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Facebook / Київська міська прокуратура

Підозрюваному інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст.121 КК України) та залишення людини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст.135 КК України). Прокуратура наполягає на триманні чоловіка під вартою. Раніше суд обрав йому нічний домашній арешт, але це рішення оскаржили в апеляції.

Сам велосипедист, який нині лікується в медзакладі, заявив у коментарі «Суспільному», що зробив зауваження водію, попросивши його або від’їхати, або увімкнути аварійні вогні. У відповідь чоловік почав агресивно поводитися, сідав у машину до жінки, однак рушати не збирався і на прохання не реагував. Велосипедист заявив, що після цього нічого не пам’ятає, а про побиття дізнався лише з відео поліції.

За його словами, він досі страждає від наслідків: має постійні головні болі, біль у шиї, змушений переважно лежати, адже сидіння провокує спазми. Лікарі попередили, що крововилив може тривати до пів року. Потерпілий також зазначив, що нападник після інциденту з ним не контактував.