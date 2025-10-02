Очільник МЗС України: Росія навмисно знеструмила ЗАЕС, щоб підключити станцію до своєї енергомережі

Новини

Росія могла свідомо відключити Запорізьку атомну електростанцію від енергопостачання, готуючись приєднати її до власної енергосистеми.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами міністра, наступним кроком Кремля може стати запуск реактора під окупацією — без належного охолодження, ліцензій та міжнародного нагляду.

«Запорізьку АЕС треба розглядати як військовий маневр. Кожен крок Росії — це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. Нещодавній блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, що Москва використовує ядерну безпеку як зброю», — зазначив він.

Сибіга додав, що Україна закликала МАГАТЕ, держави-члени та міжнародних партнерів вжити термінових заходів — гарантій безпеки, «вікон тиші» для ремонтних робіт, безперешкодного доступу ремонтних бригад і забезпечення спеціалізованим обладнанням. Це дозволить відновити резервні лінії та повернути зовнішнє живлення до ЗАЕС.