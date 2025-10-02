У юдейське свято в Британії напали на синагогу. Є загиблі

Новини

У головне юдейське свято Йом-Кіпур (Судний день) у британському Манчестері атакували синагогу. Загинули троє людей, включно з підозрюваним у нападі. Наразі атаку класифікують як теракт.

Про деталі повідомляє BBC.

Поліція о 09:32 (11:32 за Києвом) відреагувала на повідомлення про автомобіль, що рухався в бік людей, і чоловіка, який отримав ножове поранення. Інцидент стався в синагозі єврейської громади Хітон-Парк у районі Крамсолл, що на півночі Манчестера. Це район з великою єврейською громадою, розташований приблизно за 6 км від центру міста.

Поліція повідомила, що о 09:38 вони відкрили вогонь по одному чоловікові, який, як вважається, був злочинцем і загинув після поранень від поліцейських. Також правоохоронці затримали двох чоловіків. Після перевірки території із залученням саперів людей із синагоги евакуювали.

Очевидець Гарет Тонге, який їхав у своєму фургоні неподалік місця події, розповів, що бачив чоловіка, що «стікав кров’ю на підлозі». Він сказав, що бачив іншого чоловіка, який «лежав на підлозі» перед машиною, і чув крики людей. У цей час ще один чоловік з ножем у руці «розбив вікно» будівлі та «намагався потрапити всередину».

«За лічені секунди прибула поліція, вони зробили йому кілька попереджень, він не послухався, тому вони відкрили вогонь», — пояснив очевидець і додав, що чоловік, який тримав ніж, потім упав на підлогу.

Поліція Великого Манчестера повідомляє про загибель двох жертв і нападника. Ще троє постраждалих перебувають у важкому стані, у них травми через зіткнення з автомобілем та ножові поранення.