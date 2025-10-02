Державні сайти Латвії опинились під масштабною кібератакою

Новини

У четвер, 2 жовтня, державні вебсайти Латвії опинилися під масштабною DDoS-атакою, унаслідок чого сторінки були недоступні понад годину.

Про це повідомляє Delfi.

Збої спостерігалися, зокрема, у роботі сайту Служби державних доходів, порталу послуг державного управління, сайту Кабінету міністрів, міністерств, самоврядувань та інших державних установ.

Користувачам також був недоступний сайт державного застосунку eParaksts.lv.

Опівдні роботу державних сайтів вдалося відновити.

Наразі влада зʼясовує причини атаки. Після завершення аналізу Латвійський державний радіо- і телевізійний центр (LVRTC) надасть більш детальні коментарі про кібератаку, що сталася.