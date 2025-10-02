Книги Кінга найчастіше забороняють у школах США. У першій трійці також Сара Маас

Новини

Instagram / stephenking

Книги письменника Стівена Кінга найчастіше зазнають цензури у школах США.

Про це йдеться у звіті організації PEN America, передає AP.

За даними PEN, книги Кінга зазнали цензури 206 разів, а стосувалась вона 87 його творів, зокрема «Керрі» та «Протистояння».

На другому місці серед авторів, підданих цензурі, Еллен Гопкінс (167 випадків), а замикає трійку Сара Дж. Маас (162).

При цьому найчастіше цензурованою виявилась книга «Механічний апельсин» Ентоні Берджеса. Цей твір вилучали 23 рази. У цей перелік, серед інших, також потрапили «Двір мороку та гніву» Сари Дж. Маас та «Переваги соромʼязливих» Стівена Чбоскі.

Загалом протягом 2024/2025 навчального року PEN America зафіксував 6 870 випадків заборони книг у 23 штатах та 87 шкільних округах. Це менше, ніж минулого навчального року, коли дослідники фіксували 10 тисяч таких випадків.

Близько 80% цих заборон походять лише з трьох штатів, які ухвалили або намагалися ухвалити закони, що вимагають вилучення «неприйнятних» книг, — Флориди, Техасу і Теннессі.

Найчастіше забороняють книги, які містять сцени насильства, расизму та «сексуально відверті сцени». До останніх також почали відносити й книги, у яких згадуються одностатеві пари або трансгендерні люди.

Методологія PEN відрізняється від методології Американської бібліотечної асоціації (ALA), яка також публікує щорічні звіти про заборони. Цифри PEN значно вищі частково тому, що організація враховує усі книги, обмежені на будь-який термін, тоді як ALA враховує лише повні вилучення.

Обидві організації визнають, що їхні цифри не точні, оскільки вони в основному аналізують медіа та інформацію, яку отримують безпосередньо.

Звіт PEN також не містить даних про заборони в Огайо, Оклахомі, Арканзасі та низці інших «червоних» штатів, оскільки дослідники не змогли знайти відповідну документацію.