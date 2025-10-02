FT: Росія модернізувала свої балістичні ракети. Тепер «Кинджали» та «Іскандери» складніше збивати системами Patriot

Новини

Росії вдалося модернізувати свої балістичні ракети «Іскандер-М» та «Кинджал», щоб обходити українську протиповітряну оборону.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела серед українських та західних чиновників.

Там кажуть, що атаки, спрямовані проти українських виробників дронів цього літа, свідчать про те, що Росія вдосконалила свої балістичні ракети, аби ефективніше протидіяти американським системам ППО Patriot. Саме ці системи здатні збивати російські балістичні ракети.

За даними медіа, тепер російська балістика після запуску спершу рухається по типовій траєкторії, а потім може змінювати курс, пікірувати під великим кутом або виконувати маневри, які «заплутують та обходять» Patriot.

За словами одного зі співрозмовників видання, це «змінює правила гри для Росії».

Рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився упродовж літа, досягнувши 37% у серпні, але впав до 6% у вересні, попри меншу кількість запусків, зазначає FT покликаючись на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Цього літа через ракетні удари було серйозно пошкоджено щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях.