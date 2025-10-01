Простіші переведення до інших частин та додаткові компенсації. Уряд ухвалив низку рішень для підтримки війська

Новини

Кабінет міністрів 1 жовтня ухвалив низку рішень для покращення умов служби та підтримки військових.

Про це повідомили премʼєрка Юлія Свириденко та міністр оборони Денис Шмигаль.

Спрощення переведення військовослужбовців до інших частин

Уряд унормував порядок реагування командирів на кадрові переведення, щоб мінімізувати випадки ігнорування або затягування рішень.

Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин — вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

Також встановлено чіткі терміни розгляду для всіх переведень:

командир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;

кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.

Крім того, уряд спростив процедуру переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки. Тепер електронний рапорт на зміну місця служби можна подати через застосунок «Армія+».

Додаткова компенсація

Захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому.

Видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету.

Пільги на ввезення деталей до зброї

Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковується, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені.

У такому випадку підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені.

Пільги діятимуть у випадках, коли втрата комплектуючих сталася до завершення строку виконання державного контракту.

Направлення військових до Спільного центру НАТО–Україна в Бидгощі

Уряд визначив порядок направлення українських військових ЗСУ та Нацгвардії до Спільного центру НАТО–Україна JATEC у польському місті Бидгощ.

Це дозволить розвивати спільні проєкти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій.

У межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Альянсом, досягається взаємосумісність між сторонами, напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій, застосування технологій. JATEC вже реалізовує понад 20 таких проєктів.