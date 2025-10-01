Через атаку РФ без світла залишились Славутич і частина Чернігівщини. На Чорнобильській АЕС блекаут (оновлено)

Новини

Війська РФ ввечері 1 жовтня атакували енергообʼєкт у місті Славутич у Київській області. Через це в місті та в частині Чернігівщини зникло світло.

Про це повідомили керівники Київської та Чернігівської ОВА, а також мер Славутича.

У Славутичі майже 20 тисяч жителів залишилися без електропостачання через удар безпілотника. Постраждалих серед населення немає.

Через удар електропостачання зникло і в частині громад Чернігівщини. «Суспільне» писало, що світло зникло і в кількох районах Чернігова.

«Чернігівобленерго» повідомило про введення з 20:00 графіків погодинного відключення світла. Там заявили, що ситуація в системі енергопостачання області «мегакритична».

В обленерго додали, що через атаку на Чернігівщині без світла залишились 307 тисяч споживачів у кількох районах.

Оновлено о 20:47. На Чорнобильській АЕС стався блекаут через російську атаку по Славутичу.

У Міненерго кажуть, що внаслідок стрибків напруги без електропостачання залишився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим обʼєктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Наразі фахівці відновлюють електропостачання.