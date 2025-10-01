Зеленський присвоїв звання «Місто-герой України» 16 українським містам

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Ще 16 українським містам у семи областях присвоїли звання «Місто-герой України». Відповідний указ 1 жовтня підписав президент Володимир Зеленський.

Про це він сказав у відеозверненні до Дня захисників і захисниць України та свята Покрови.

Йдеться про:

Павлоград, Нікополь, Марганець на Дніпропетровщині;

Дружківку, Краматорськ, Костянтинівку, Покровськ, Словʼянськ на Донеччині;

Гуляйполе та Оріхів Запорізької області;

Вознесенськ і Баштанку на Миколаївщині;

Суми і Тростянець на Сумщині;

Купʼянськ Харківської області;

Старокостянтинів Хмельницької області.

«Місто-герой України» — це почесна відзнака, встановлена президентом України 6 березня 2022 року для відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян під час захисту своїх міст від збройної агресії Росії.

У 2022 році звання міста-героя вже отримали 10 міст — Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів. За словами президента, завдяки цим містам врятовані тисячі життів, вони «стоять на захисті всієї держави».