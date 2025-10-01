В окупованій Новій Каховці після атаки дрона помер ексгауляйтер Леонтьєв
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Володимир Сальдо / Facebook
Колаборант і голова окупаційної «Ради депутатів Нової Каховки» Херсонської області Володимир Леонтьєв 1 жовтня помер у лікарні після удару безпілотником.
Про це повідомив колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.
За його словами, Леонтьєва атакував український безпілотник. Після цього його шпиталізували у важкому стані.
Згодом Сальдо написав, що Леонтьєв помер від отриманих травм.
- Володимир Леонтьєв — колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти та катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова. У 2024 році Леонтьєва заочно засудили до 12 років увʼязнення.