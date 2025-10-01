В окупованій Новій Каховці після атаки дрона помер ексгауляйтер Леонтьєв

Новини

Володимир Сальдо / Facebook

Колаборант і голова окупаційної «Ради депутатів Нової Каховки» Херсонської області Володимир Леонтьєв 1 жовтня помер у лікарні після удару безпілотником.

Про це повідомив колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

За його словами, Леонтьєва атакував український безпілотник. Після цього його шпиталізували у важкому стані.

Згодом Сальдо написав, що Леонтьєв помер від отриманих травм.