Росіяни запустили по Україні 5 ракет і 49 дронів. Як відпрацювала ППО

Новини

У ніч проти 1 жовтня російська армія запустила для атаки по Україні 49 безпілотників, чотири балістичні та одну протикорабельну ракету.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів з Брянська, Міллерова та окупованого Криму, протикорабельну ракету «Онікс» — також з Криму, а балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 — з Орловської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом за ніч ППО знешкодила 44 ворожі безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання пʼяти ракет та БпЛА на шести локаціях.