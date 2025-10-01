Росіяни атакували Харківщину КАБами та ракетами — є постраждалі

Новини

Уночі 1 жовтня росіяни атакували Харків та область керованими авіабомбами й ракетами. У результаті обстрілів поранень зазнали шість людей.

Про це повідомляють ДСНС та Нацполіція.

Під обстрілами цієї ночі опинилися Харків, передмістя та Чугуївський район.

Загалом там постраждали шестеро людей — жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з поранених допомогу надали на місці, решту — госпіталізували.

У Київському районі Харкова горіли торговельні павільйони, у Салтівському — зруйновано житловий будинок і гаражі.