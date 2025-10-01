У США почався шатдаун — уряд країни вперше за 7 років призупинив роботу

Новини

Drew Angerer / Getty Images

Опівночі 1 жовтня Конгрес США прострочив крайній термін фінансування, що спричинило перше закриття американського уряду за майже сім років — і третє за часів президентства Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. В умовах, коли бюджет на поточний фінансовий рік не ухвалений Конгресом і не підписаний президентом, фінансування федеральних установ зазвичай здійснюється на підставі резолюцій щодо тимчасового продовження роботи на рівні попереднього фінансового року.

Білий дім увечері 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований Республіканською партією законопроєкт про витрати, що до 21 листопада мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

Очікується, що це може призвести до порушення роботи федеральних служб і залишить багатьох федеральних працівників у відпустці. Деякі федеральні службовці можуть втратити роботу назавжди.

Республіканці та демократи зайшли в глухий кут з питання фінансування охорони здоровʼя і використовують цей момент для впливу на результати проміжних виборів 2026 року. Через це нинішній шатдаун може затягнутися.

Якщо припинення роботи уряду триватиме понад три тижні, рівень безробіття може зрости до з 4,3% до 4,7%.

Президент Дональд Трамп раніше припустив, що його адміністрація скористається шатдауном для проведення масових звільнень федеральних службовців.