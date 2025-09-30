Шпигував на користь Китаю: у Німеччині засудили колишнього помічника ультраправого політика

Новини

Getty Images / «Бабель»

Колишнього помічника німецького ультраправого депутата Європейського парламенту і Бундестагу Максиміліана Краха засудили до чотирьох років і девʼяти місяців позбавлення волі. Його визнали винним у шпигунстві на користь Китаю.

Про це пише Euroactive.

Суд у Дрездені визнав громадянина Німеччини Цзянь Г. (ймовірно, йдеться про Цзянь Го, якого німецька прокуратура заарештувала 23 квітня 2024 року) винним у роботі на китайську розвідку під час роботи на Краха, члена ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Співучасниці Го, громадянці Китаю Які X., присудили умовний термін увʼязнення в один рік і девʼять місяців.

Прокурори вимагали семи з половиною років позбавлення волі для Го, який працював на Краха з 2019 по 2024 рік, коли той був євродепутатом. Прокурори стверджують, що він працював на китайську розвідку з 2002 року та використовував свою посаду в офісі євродепутата, щоб збирати розвідувальні дані щодо європейських справ і партії «Альтернатива для Німеччини».

Го також звинувачують у тому, що він був куратором Які Х. На початку судового розгляду Які, яка працювала у фірмі, що надавала логістичні послуги аеропорту Лейпцига, визнала, що передавала Го інформацію про розклади рейсів і переміщення вантажів. Прокурори стверджують, що вона поділилася інформацією про військові літаки, війська та безпілотники, зокрема про ті, що відправляються до Ізраїлю.

Крах, який зараз є депутатом Бундестагу, цього місяця заявив суду, що він не знав про звинувачення проти Го і найняв його через мовні знання та досвід управління імпортно-експортною фірмою. Крах перебуває під окремим розслідуванням за підозрою у відмиванні грошей та отриманні хабарів з китайських джерел під час перебування на посаді депутата Європарламенту.