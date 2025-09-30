Двом генералам РФ та їхнім підлеглим з елітної дивізії, які командували масованими ударами по Охтирці, заочно оголосили підозри

Новини

Служба безпеки України оголосила підозри шести російським військовим, які вчиняли воєнні злочини в Сумській області на початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться про масовані обстріли цивільної інфраструктури Охтирки 25 лютого 2022 року. Тоді окупанти вдарили по місту реактивними системами залпового вогню «Град» та «Ураган».

Під час атаки ворог зруйнував та пошкодив місцеві дитсадки, десятки житлових будинків та об’єкт енергетики, зокрема критично важливу ТЕЦ.

Унаслідок обстрілу загинуло девʼять мешканців громади, серед яких — дитина. Ще стільки ж цивільних, зокрема й дитина, зазнали поранень.

За даними слідства, атаку по Охтирці санкціонував генерал-лейтенант Сергій Кисіль — командувач 1 танкової армії Західного військового округу РФ.

Далі за його наказом підготовкою та здійсненням вогневого ураження займалися його підлеглі з 4 танкової дивізії РФ (більш відомої як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова):

генерал-майор Євгеній Журавльов — командир дивізії;

полковник Дмитро Кіршин — начальник штабу дивізії;

полковник Володимир Крівощапов — начальник артилерії дивізії;

полковник Олександр Александров — командир 275 самохідного артилерійського полку;

підполковник Магомедрасул Курбанов — начальник штабу і заступник командира 275 самохідного артилерійського полку.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.