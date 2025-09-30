В Україні викрили посадовця МЗС, який продавав росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС

Новини

Служба безпеки та Нацполіція викрили радника одного з департаментів Міністерства закордонних справ України, який у 2022 році продав росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ тодішній секретар з консульських питань посольства України в одній з країн Європи приймав замовлення від громадян РФ, які хотіли вʼїхати до ЄС.

За грошову винагороду посадовець оформлював їм українське громадянство і закордонні паспорти. Для пошуку «замовників» він використовував мережу посередників на території Євросоюзу, які контактували з росіянами.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливої причетності «легалізованих» росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Під час обшуків у фігуранта вилучили телефон із доказами його незаконної діяльності.

Наразі чинному раднику одного з департаментів МЗС оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.