В останню ніч вересня росіяни запустили по Україні 65 дронів. Скільки збила ППО

У ніч проти 30 вересня російська армія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Понад 40 із них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з Брянська, Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом за ніч ППО знешкодила 46 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ще 19 ударних БпЛА влучили у шести місцях, у двох — впали уламки.