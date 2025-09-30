На Сумщині через російську атаку загинуло подружжя з двома дітьми

Новини

Уночі 30 вересня російські окупанти атакували дронами Сумську область — там загинула ціла родина з двома маленькими дітьми.

Про це повідомляють ДСНС і Сумська ОВА.

Ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Там мешкала родина з двома дітьми.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

У селі частково зруйновані двоповерховий і одноповерховий житлові будинки. Після влучання виникла пожежа.