Зять Трампа і Саудівська Аравія хочуть придбати виробника ігор EA за рекордну суму

Electronic Arts, виробника серії таких відеоігор, як FIFA, Battlefield та The Sims, хочуть придбати за $52,5 мільярда. Це може стати найбільшим викупом акцій, який коли-небудь фінансували приватні інвестиційні компанії.

Покупцями виступають Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії PIF, інвестиційна компанія Affinity Partners, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, та інвестиційна компанія Silver Lake Partners. Вони виплатять акціонерам Electronic Arts $210 доларів за акцію.

Вартість угоди, якщо враховувати борг EA, оцінюють у $55 мільярдів. Це значно перевищує минулий рекорд $32 мільярди, заплачені за техаську комунальну компанію TXU у 2007 році. Тоді угода побила рекорди викупу акцій із залученням позики.

Якщо угода відбудеться, це покладе край 36-річній історії EA як публічної компанії. Тоді під кінець першого дня акції компанії продавали за 52 центи.

Ставши приватною компанією, чиї акції не торгуються відкрито, EA зможе переорієнтувати свою діяльність, не турбуючись про реакцію ринку. Хоча її відеоігри все ще мають палких прихильників, річний дохід компанії протягом останніх трьох фінансових років не зростав, коливаючись у межах $7,4—7,6 мільярдів.

Акції EA, які зросли майже на 5% у понеділок, підскочили на 15% у пʼятницю, після того як почали поширюватися чутки про поглинання. Очікується, що угоду закриють у першому кварталі 2027 американського фінансового року, який почнеться 1 жовтня 2026 року. Вона все ще потребує схвалення акціонерів EA.