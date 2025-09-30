«Дзвінок Путіну», російський метод тортур старим армійським телефоном. Світові медіа про війну 29 вересня

Новини

«Бабель»

Минулий тиждень став показовим для європейської безпеки: нестабільна позиція Дональда Трампа змусила союзників США брати на себе більшу відповідальність, пише The Washington Post. У Москві британські, французькі та німецькі дипломати особисто попередили своїх російських колег, що готові збивати літаки, які вторгнуться в повітряний простір союзників, — раніше це зазвичай робили американці від імені НАТО. ЄС почав планувати створення «стіни дронів» за участі України, тоді як НАТО залишили лише роль спостерігача.

Найпомітнішою стала активізація Німеччини, найбільшої економіки Європи. Країна оголосила про рекордний оборонний бюджет понад $90 млрд, провела масштабні військові навчання в Балтійському регіоні й закликала конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Редакційна колегія видання зазначає, що зменшення впливу США на європейську безпеку може стати шансом для союзників «навчитися стояти на власних ногах», і вони подякують за це Трампу.

Євросоюзу, яким він був раніше, вже не існує — зараз він трансформується під тиском провокацій Путіна й непередбачуваної поведінки Трампа, пише Politico. На саміті лідерів ЄС у Копенгагені, який відбудеться в середу, Брюссель готується обговорювати питання оборони, що раніше виходили за межі традиційного порядку денного Євросоюзу. Урсула фон дер Ляєн закликала до створення спільних систем протидії російським дронам і літакам, а також до нового фінансового пакета для підтримки України, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Втім, у ставленні до військових витрат країни розділені: одні бачать у цьому економічний поштовх, інші побоюються перевантаження бюджетів. На саміті також обговорять план обходу вето Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС, і сподіваються досягти офіційного рішення на другому саміті наприкінці жовтня.

Після вторгнень російських дронів і літаків у повітряний простір НАТО у вересні стався переломний для Альянсу момент, розповідає французьке видання Le Monde. Він змінив свої «правила взаємодії», дозволивши країнам-членам самостійно ухвалювати рішення про військову реакцію на загрози, включно зі збиттям російських винищувачів. Це означає перехід від звичного стриманого «перехоплення і супроводу» до більш гнучкого й потенційно жорсткого реагування. Новий командувач сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич підтвердив, що союзники в разі загрози готові захищати свої території.

Британське видання The Telegraph розповідає про те, як росіяни катують полонених і цивільних електричним струмом — дроти радянського польового телефону ТА‑57 («тапік») під’єднують до вух, пальців, ніг і статевих органів. Старий ручний армійський телефон може виробляти до 80 вольт електрики, завдаючи жертвам сильного болю. Цей метод тортур у російській армії називають «дзвінок Путіну» або «дзвінок Леніну».

