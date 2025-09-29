Угорщина заборонила 12 українських видань. Ось чому
- Ірина Перепечко
Угорщина 29 вересня заблокувала 12 українських медіа. Це відповідь на те, що у вересні Україна заборонила кілька іноземних видань, зокрема угорські Origo та Demokrata, через регулярне поширення російської пропаганди.
Про це повідомив міністр канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуляш, який назвав заборону угорських медіа в Україні «цілком необґрунтованою атакою».
У списку заборонених в Угорщині такі українські медіа:
- ТСН;
- hromadske;
- «Обозреватель»;
- «Українська правда»;
- «Європейська правда»;
- NV;
- LB.ua;
- «ІнсайдерІНФО»;
- UAOnline;
- «Анонс Закарпаття»;
- Ungvar.uz.ua;
- Zakarpattya.net.ua.
За словами Гуляша, Україна заборонила деякі угорські медіа, бо «вони насмілилися критично писати про політику санкцій проти росіян, про військову підтримку України, про розпад ЄС та НАТО (!) і показати їх як не дуже ефективні організації. Але справжній гріх полягав у тому, що вони насмілилися написати про впливову діяльність фонду Сороса».
«Якщо розпад Євросоюзу спричиняє державну цензуру в Україні, то Україні варто відмовитися від наміру приєднатися. Зі вступом України ЄС стане ще більш розділеним», — написав політик.