Угорщина заборонила 12 українських видань. Ось чому

Новини

Угорщина 29 вересня заблокувала 12 українських медіа. Це відповідь на те, що у вересні Україна заборонила кілька іноземних видань, зокрема угорські Origo та Demokrata, через регулярне поширення російської пропаганди.

Про це повідомив міністр канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Гергей Гуляш, який назвав заборону угорських медіа в Україні «цілком необґрунтованою атакою».

У списку заборонених в Угорщині такі українські медіа:

ТСН;

hromadske;

«Обозреватель»;

«Українська правда»;

«Європейська правда»;

NV;

LB.ua;

«ІнсайдерІНФО»;

UAOnline;

«Анонс Закарпаття»;

Ungvar.uz.ua;

Zakarpattya.net.ua.

За словами Гуляша, Україна заборонила деякі угорські медіа, бо «вони насмілилися критично писати про політику санкцій проти росіян, про військову підтримку України, про розпад ЄС та НАТО (!) і показати їх як не дуже ефективні організації. Але справжній гріх полягав у тому, що вони насмілилися написати про впливову діяльність фонду Сороса».

«Якщо розпад Євросоюзу спричиняє державну цензуру в Україні, то Україні варто відмовитися від наміру приєднатися. Зі вступом України ЄС стане ще більш розділеним», — написав політик.