Путін підписав указ про масштабний осінній призов: армія РФ поповниться на 135 тис. військових

Getty Images / «Бабель»

Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про проведення осіннього призову, під час якого в армію РФ мають прийти ще 135 тисяч військових.

Про це йдеться в указі Путіна № 690 від 29 вересня.

Це є рекордним показником для осіннього призову на строкову службу з 2016 року — тоді до армії РФ призвали 152 тисячі осіб.

Згідно з указом, до армії призвуть росіян від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову.

Документ також звільняє з військової служби тих солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін служби яких закінчився.

24 вересня російська Держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає проведення призову протягом усього календарного року — з 1 січня до 31 грудня, а не лише двічі на рік.