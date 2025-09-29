WSJ: Пентагон збільшить виробництво ракет на випадок війни з Китаєм

Новини

David B. Gleason / Flickr

Пентагон закликає своїх постачальників ракет подвоїти або навіть учетверо збільшити темпи виробництва через побоювання, що запаси зброї замалі для потенційного конфлікту з Китаєм.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників видання, ініціативу, яку назвали «Рада з прискорення виробництва боєприпасів», обговорило керівництво Пентагону та представники американських виробників ракет на низці зустрічей.

Нова ініціатива зосереджена на 12 видах зброї. До списку входять:

ракети для Patriot;

протикорабельні ракети великої дальності;

ракети Standard Missile-6;

ракети Precision Strike;

ракети Joint Air-Surface Standoff.

Водночас зазначають, що особливим пріоритетом є Patriot.

За даними джерел, у червні Міноборони США запросило провідних постачальників ракет на круглий стіл. У зустрічі взяли участь міністр оборони Піт Гегсет і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Також були присутні керівники збройових компаній, нові учасники ринку, зокрема компанія Anduril Industries, і кілька постачальників ракетного палива та батарей.

Там виробників зброї попросили детально описати, як вони можуть збільшити виробництво в 2,5 раза, залучити новий приватний капітал і ліцензувати свою технологію стороннім виробникам.

Однак деякі люди, залучені до цієї роботи як всередині уряду, так і поза ним, побоюються, що цілі є нереалістичними.

Як пише WSJ, повна збірка окремої ракети може зайняти два роки, а випробування та сертифікація зброї від нових постачальників вимагатиме кількох місяців і сотень мільйонів доларів.