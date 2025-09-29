Блогерку Софію Стужук підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 11 мільйонів гривень

Новини

sofia_stuzhuk / Іnstagram

Відомій інстаграм-блогерці оголосили підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Йдеться про Софію Стужук.

Про це заявляють пресслужби Бюро економічної безпеки та Київської міської прокуратури.

За даними слідства, блогерка з 2018 по 2022 рік отримала дохід на загальну суму понад 58 мільйонів гривень за рекламу товарів у соцмережах. При цьому податки та інші збори вона не сплачувала.

Через це бюджет країни недоотримав 10,5 мільйона гривень податків на прибуток та майже 900 тисяч гривень військового збору.

Хоча правоохоронці не називають імені підозрюваної, опублікований БЕБ скриншот інстаграм-сторінки вказує на те, що йдеться про Софію Стужук-Левданську.

З початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, тому підозру в ухиленні від сплати податків і зборів їй оголосили заочно.

У прокуратурі додають, що маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни Софія Стужук мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви.

Зокрема, у жовтні 2022 року блогерка писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію.