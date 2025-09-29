Уперше в історії українець отримав премію імені Вацлава Гавела — лауреатом став правозахисник Максим Буткевич

Новини

Український правозахисник, журналіст та колишній військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела 2025 року.

Про це повідомляє Парламентська асамблея Ради Європи.

Цьогоріч, крім Буткевича, на нагороду претендувала грузинська журналістка та співзасновниця незалежних медіа «Батумелебі» та «Нетгазеті» Мзія Амаглобелі. У серпні 2025 року її засудили до двох років за ґратами за ляпас поліцейському під час протестів.

А також азербайджанський журналіст і директор незалежного Abzas Media з 2016 року Ульві Гасанлі. У червні 2025 року його засудили до девʼяти років позбавлення волі і зараз утримують у суворих умовах у віддаленій вʼязниці, де він витримував голодування та одиночне увʼязнення.

Вони обоє посіли друге місце.

Хто такий Максим Буткевич

Максим Буткевич — український журналіст, правозахисник і співзасновник Центру прав людини «Зміна» та «Громадського радіо». Він добровольцем вступив до лав Збройних сил України на початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року та став командиром взводу.

Росіяни взяли його в полон у червні 2022 року і засудили до 13 років позбавлення волі. Буткевич провів майже два з половиною роки суворого увʼязнення, перш ніж його звільнили під час обміну полоненими в жовтні 2024 року.